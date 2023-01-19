Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой

Он отметил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями.

Так, Бэлла Куркова скончалась в ночь на четверг, 19 января, в больнице в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет. Причина смерти не сообщается.

В 2000 году Куркова была директором петербургской дирекции канала «Культура», позднее она получила должность заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом главной редакции телеканала, напоминает RT.

