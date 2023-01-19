Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Курковой

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советской и российской журналистки Бэллы Курковой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким актрисы Чуриковой

Он отметил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями.

Так, Бэлла Куркова скончалась в ночь на четверг, 19 января, в больнице в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет. Причина смерти не сообщается.

В 2000 году Куркова была директором петербургской дирекции канала «Культура», позднее она получила должность заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом главной редакции телеканала, напоминает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСоболезнования
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