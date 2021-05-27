Более 60 россиян эвакуированы из сектора Газа

Борт МЧС России забрал из Каирского международного аэропорта пожелавших покинуть сектор Газа российских граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в Египте.

Серия взрывов оставила сектор Газа без электричества

Через границу Палестины и Египта вывезены 64 человека. Эвакуированные россияне были доставлены в Каирский международный аэропорт, куда за ними прибыл самолет российских спасателей. В ночь на 27 мая он вылетел в Москву.

Как сообщалось, Россия продолжит оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу в условиях эскалации на Ближнем Востоке. Москва с 2014 года ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от 2 до 3 млн долларов на обеспечение продовольственных нужд Палестины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияМЧС РФСектор Газа
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