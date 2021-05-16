Серия взрывов оставила сектор Газа без электричества

Что именно взрывалось, пока не сообщается.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Затем начался обмен ракетными ударами.

