Серия взрывов оставила сектор Газа без электричества
16 мая 202107:30
Электричество отсутствует во всем городе Газа после того, как там произошла серия взрывов, сообщает РИА Новости.
Что именно взрывалось, пока не сообщается.
Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Затем начался обмен ракетными ударами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru