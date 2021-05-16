Серия взрывов оставила сектор Газа без электричества

Электричество отсутствует во всем городе Газа после того, как там произошла серия взрывов, сообщает РИА Новости.

СМИ: Переговоры о прекращении огня в секторы Газы не ведутся

Что именно взрывалось, пока не сообщается.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Затем начался обмен ракетными ударами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры