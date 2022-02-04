Более 440 тысяч россиян посетили Дубай в 2021 году
4 февраля 202223:34
Более 440 тысяч россиян посетили Дубай (ОАЭ) в прошлом году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент экономики и туризма Дубая.
Отмечается, что прирост туристов из РФ составил 50% по сравнению с прошлым годом.
По данным департамента, за 2021 год Дубай посетили 7,8 млн туристов, большинство из которых граждане Индии (910 тысяч), Саудовской Аравии (491 тысяча), России (440 тысяч), Британии (420 тысяч) и США (311 тысяч).
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4 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru