Более 440 тысяч россиян посетили Дубай в 2021 году

Более 440 тысяч россиян посетили Дубай (ОАЭ) в прошлом году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент экономики и туризма Дубая.

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Отмечается, что прирост туристов из РФ составил 50% по сравнению с прошлым годом.

По данным департамента, за 2021 год Дубай посетили 7,8 млн туристов, большинство из которых граждане Индии (910 тысяч), Саудовской Аравии (491 тысяча), России (440 тысяч), Британии (420 тысяч) и США (311 тысяч).



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ТЕГИ:ОАЭДубай
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