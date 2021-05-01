Более 400 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в Индии за сутки

В разглашении данных следствия обвинен адвокат по делу Сафронова Иван Павлов: практически все досье по Сафронову изъяли Почетный адвокат России: Павлов неудобен тем, что разоблачает те вещи, которые власти хотели бы скрыть Поперек горла, поэтому посадим