Более 400 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в Индии за сутки

Индия установила новый антирекорд по числу новых случаев коронавирусной инфекции за сутки: в стране выявили 401 993 случая заболевания. Об этом сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Индии.

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Накануне индийский Минздрав сообщал о 386 452 заражениях за сутки.

Таким образом, общее число больных коронавирусом в стране превысило 19,1 млн человек.

С начала пандемии COVID-19 в Индии выздоровели более 15,7 млн пациентов, 211 853 человека скончались.


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