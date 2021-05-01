Более 400 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в Индии за сутки
Индия установила новый антирекорд по числу новых случаев коронавирусной инфекции за сутки: в стране выявили 401 993 случая заболевания. Об этом сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Индии.
Накануне индийский Минздрав сообщал о 386 452 заражениях за сутки.
Таким образом, общее число больных коронавирусом в стране превысило 19,1 млн человек.
С начала пандемии COVID-19 в Индии выздоровели более 15,7 млн пациентов, 211 853 человека скончались.
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