Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла в преддверии зимы

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад передать Украине одеяла в преддверии зимы, сообщает Telegraph.

Также он заявил о необходимости в срочном порядке предоставить генераторы.

В противном случае, по словам Кличко, украинцы этой зимой замерзнут, киевские власти готовятся к худшему сценарию.

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18 октября, по словам мэра Киева, столице были повреждены два объекта критической инфраструктуры.

Ранее Кличко сообщил, что специалисты оценивают дефицит электроэнергии в Киеве в пределах 25—50%, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:ЗимаУкраинаВиталий Кличко
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