Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла в преддверии зимы
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад передать Украине одеяла в преддверии зимы, сообщает Telegraph.
Также он заявил о необходимости в срочном порядке предоставить генераторы.
В противном случае, по словам Кличко, украинцы этой зимой замерзнут, киевские власти готовятся к худшему сценарию.
18 октября, по словам мэра Киева, столице были повреждены два объекта критической инфраструктуры.
Ранее Кличко сообщил, что специалисты оценивают дефицит электроэнергии в Киеве в пределах 25—50%, передает RT.
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