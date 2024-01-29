Более 40 человек задержаны в Стамбуле после стрельбы в церкви

Полиция Стамбула задержала 47 человек по подозрению в причастности к стрельбе в церкви, сообщает ТАСС.

Два подростка погибли в результате стрельбы в Чикаго

Среди них числятся один гражданин России и один гражданин Таджикистана.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в католической церкви в турецком Стамбуле. Во время нападения шла воскресная молитва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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