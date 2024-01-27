Два подростка погибли в результате стрельбы в Чикаго
Стрельба произошла в Чикаго в американском штате Иллинойс, в результате погибли как минимум два человека. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранителей, погибшие — двое учащихся в возрасте 16 и 17 лет. После того как подростки покинули школу, к ним подъехали два автомобиля. Вышедшие из них несколько человек открыли стрельбу. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии, спасти их не удалось.
После инцидента начато расследование. О задержании подозреваемых в стрельбе или установлении их личности пока не сообщалось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru