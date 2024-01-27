Два подростка погибли в результате стрельбы в Чикаго

По данным правоохранителей, погибшие — двое учащихся в возрасте 16 и 17 лет. После того как подростки покинули школу, к ним подъехали два автомобиля. Вышедшие из них несколько человек открыли стрельбу. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии, спасти их не удалось.

После инцидента начато расследование. О задержании подозреваемых в стрельбе или установлении их личности пока не сообщалось.

