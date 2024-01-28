В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви
28 января 202413:29
Неизвестный устроил стрельбу в католической церкви в турецком Стамбуле, сообщил местный телеканал NTV.
По информации источников издания, инцидент произошел в церкви Святой Марии на западе Стамбула. Во время нападения шла воскресная молитва.
Отмечается, что жертвой стрельбы стал как минимум один человек. К месту происшествия выдвинулись сотрудники полиции.
О личности нападавшего и его мотивах пока не сообщается.
Ранее в мечети Шах-Черах в иранской провинции Фарс произошел теракт. Жертвами стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru