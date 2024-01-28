В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви

Неизвестный устроил стрельбу в католической церкви в турецком Стамбуле, сообщил местный телеканал NTV.

Число жертв теракта в Иране превысило 100

По информации источников издания, инцидент произошел в церкви Святой Марии на западе Стамбула. Во время нападения шла воскресная молитва.

Отмечается, что жертвой стрельбы стал как минимум один человек. К месту происшествия выдвинулись сотрудники полиции.

О личности нападавшего и его мотивах пока не сообщается.

Ранее в мечети Шах-Черах в иранской провинции Фарс произошел теракт. Жертвами стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ЦерковьСтамбулТурция

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