В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви

По информации источников издания, инцидент произошел в церкви Святой Марии на западе Стамбула. Во время нападения шла воскресная молитва.

Отмечается, что жертвой стрельбы стал как минимум один человек. К месту происшествия выдвинулись сотрудники полиции.

О личности нападавшего и его мотивах пока не сообщается.

Ранее в мечети Шах-Черах в иранской провинции Фарс произошел теракт. Жертвами стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

