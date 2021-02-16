Более 4 млн американцев остались без света из-за морозов

Миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, передает Associated Press.

Это связано с аномальными морозами. Наибольшее число отключений - в Техасе. В настоящее время без света остаются более 4 млн человек. Холода сорвали поставки 400 тысяч доз вакцины против коронавируса. В США задержано более 3 тысяч авиарейсов.