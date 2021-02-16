Более 4 млн американцев остались без света из-за морозов

Миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, передает Associated Press.

Это связано с аномальными морозами. Наибольшее число отключений - в Техасе. В настоящее время без света остаются более 4 млн человек. Холода сорвали поставки 400 тысяч доз вакцины против коронавируса. В США задержано более 3 тысяч авиарейсов.

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

В 24 американских городах 15 февраля температура опустилась до рекордно низких показателей. Президент Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе из-за зимнего шторма.

Ранее в Москве был установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, специалисты зафиксировали 13 миллиметров снега.

По данным специалистов, причиной рекордного снегопада стали атмосферные фронты южного циклона.

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