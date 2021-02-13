В Москве установлен новый суточный рекорд по осадкам

В Москве установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, специалисты зафиксировали 13 миллиметров снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт московского метеобюро.

Погода шепчет «10 баллов»

По данным специалистов, причиной рекордного снегопада стали атмосферные фронты южного циклона В районе ВДНХ было зарегистрировано 8 миллиметров осадков. Общее число осадков за 12 февраля составило 13 миллиметров, это является новым суточным рекордом по количеству осадков в столице.

Средний уровень свежевыпавшего снега по городу достиг 7 сантиметров. Больше всех от стихии пострадал восточный административный округ (ВАО) Москвы, здесь зафиксировано 10 сантиметров осадков. В центре города прирост достиг 7 сантиметров.

Низкая температура продержится в Москве почти всю следующую неделю, тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу. Об этом главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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