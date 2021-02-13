В Москве установлен новый суточный рекорд по осадкам

По данным специалистов, причиной рекордного снегопада стали атмосферные фронты южного циклона В районе ВДНХ было зарегистрировано 8 миллиметров осадков. Общее число осадков за 12 февраля составило 13 миллиметров, это является новым суточным рекордом по количеству осадков в столице.

Средний уровень свежевыпавшего снега по городу достиг 7 сантиметров. Больше всех от стихии пострадал восточный административный округ (ВАО) Москвы, здесь зафиксировано 10 сантиметров осадков. В центре города прирост достиг 7 сантиметров.

Низкая температура продержится в Москве почти всю следующую неделю, тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу. Об этом главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН.