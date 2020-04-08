Путин потребовал бороться за жизнь каждого
8 апреля 202015:44
Президент Владимир Путин потребовал бороться за жизнь каждого заразившегося коронавирусом. Об этом он сказал в ходе обращения к губернаторам.
По словам Путина, неотложная задача всех регионов - повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей. Реанимомобили начнут поступать в субъекты в апреле, также будут закуплены аппараты ИВЛ.
В России число заболевших коронавирусом приближается к 9 тысячам.
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