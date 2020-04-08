Президент Владимир Путин потребовал бороться за жизнь каждого заразившегося коронавирусом. Об этом он сказал в ходе обращения к губернаторам.

По словам Путина, неотложная задача всех регионов - повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей. Реанимомобили начнут поступать в субъекты в апреле, также будут закуплены аппараты ИВЛ.

В России число заболевших коронавирусом приближается к 9 тысячам.



