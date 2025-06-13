СМИ: Число жертв атак Израиля на Восточный Азербайджан в Иране выросло до 18

Число погибших в результате израильских ударов по иранской провинции Восточный Азербайджан достигло 18 человек, сообщает агентство Fars со ссылкой на региональное управление по чрезвычайным ситуациям. По его данным, пострадали не менее 35 человек.

Местные власти уточнили, что удары пришлись на объекты в пределах провинции, однако точные районы и характер пораженных целей не раскрываются.