СМИ: Число жертв атак Израиля на Восточный Азербайджан в Иране выросло до 18

Число погибших в результате израильских ударов по иранской провинции Восточный Азербайджан достигло 18 человек, сообщает агентство Fars со ссылкой на региональное управление по чрезвычайным ситуациям. По его данным, пострадали не менее 35 человек.

Местные власти уточнили, что удары пришлись на объекты в пределах провинции, однако точные районы и характер пораженных целей не раскрываются.

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Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана.

По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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