Более 230 зданий в Измире разрушены после землетрясения

Более 230 многоэтажных зданий в Измире после землетрясения полностью разрушены либо получили сильные повреждения. Об этом сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

По его словам, 251 здание повреждено умеренно, еще1834 получили легкие повреждения.

Более 8,5 тысячи жителей города потеряли жилье и временно размещены в палатках. Вскоре для них будет возведен контейнерный городок, а через год власти постоят новое жилье.