Более 230 зданий в Измире разрушены после землетрясения
Более 230 многоэтажных зданий в Измире после землетрясения полностью разрушены либо получили сильные повреждения. Об этом сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
По его словам, 251 здание повреждено умеренно, еще1834 получили легкие повреждения.
Более 8,5 тысячи жителей города потеряли жилье и временно размещены в палатках. Вскоре для них будет возведен контейнерный городок, а через год власти постоят новое жилье.
Министр сообщил, что часть пострадавших остаются на лечении в больницах, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
По последним данным, в результате землетрясения, произошедшего в Турции 30 октября, погибли 114 человек, пострадали более 1 тысячи.
Накануне сообщалось, что поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения турецком Измире завершены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru