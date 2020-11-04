Завершены поисково-спасательные работы после землетрясения на западе Турции

Поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения турецком Измире завершены, сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что спасатели завершили работы во всех семнадцати зданиях, разрушенных стихийным бедствием. Тяжёлая техника начала разбор завалов в зоне землетрясения.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7 с эпицентром в 34 км от города Измир. По данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), в результате землетрясения погибли 114 человек, 1035 пострадали. Стихийное бедствие разрушило или серьёзно повредило более 40 зданий в разных районах Измира.

