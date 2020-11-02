Трехлетнюю девочку спасли из-под завалов в Турции

Турецкие спасатели спустя 65 часов с начала поисковой операции смогли достать из-под завалов в Измире трехлетнюю девочку, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

В ведомстве заверили, что будут продолжать поиски «до последнего живого человека». Замглавы МВД Турции Исмаил Чатаклы заявил, что медицинские учреждения и пансионаты готовы принять пострадавших от землетрясения. На данный момент спасено 106 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются в восьми обрушенных зданиях, уточнили в агентстве. Число жертв землетрясения в провинции Измир увеличилось до 79 человек. 219 человек получают медицинскую помощь.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос 30 октября. Толчки, которые позже вызвали в Измире цунами и затопили несколько улиц, ощущались в Афинах и Стамбуле. По меньшей мере 20 домов в Измире разрушились под воздействием землетрясения.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что Россия готова оказать Турции помощь, если в стране об этом попросят.

