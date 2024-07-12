Более 20 стран на саммите НАТО подписали документ для ускорения помощи Киеву

Более 20 государств на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Украины, говорится в документе на сайте Еврокомиссии.

Песков назвал подавление России целью НАТО

Страны обязуются оказать поддержку для удовлетворения срочных потребностей Украины в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подавление России является целью НАТО, это серьезная угроза для безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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