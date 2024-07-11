Песков назвал подавление России целью НАТО
Подавление России является целью НАТО, это серьезная угроза для безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Альянс преследует одну из главных своих целей — подавление России, нанесение России стратегического поражения... Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны», — указал представитель Кремля.
Песков добавил, что Москве необходимо проанализировать решения и дискуссии блока, декларацию по итогам саммита в Вашингтоне, и шаги НАТО потребуют от России решений для «контрсдерживания».
Ранее Североатлантический альянс в декларации призвал все страны «не оказывать какой-либо помощи России» и осудил всех поддерживающих Москву и якобы «продлевающих» конфликт на Украине, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru