Более 180 тыс. итальянских компаний могут обанкротиться из-за роста цен на энергоносители
Около 184 тысяч компаний Италии могут обанкротиться из-за роста цен на энергоносители, говорится в докладе итальянской ассоциации кооперативов Confcooperative и института социально-экономических исследований Censis.
Отмечается, что в этих компаниях занято почти 1,4 миллиона человек, на фирмы приходится почти 11% добавленной стоимости производственной системы.
По словам специалистов, рост цен и дальнейший кризис может привести к сокращению ВВП страны на 3% в текущем году.
Ранее торговым сетям Испании, Италии и Германии пришлось установить квоты для покупателей. Теперь в одни руки отпускают не более пяти пачек макарон. В Германии - три, и два килограмма муки. Как говорят американские производители, настоящее подорожание еще впереди.
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