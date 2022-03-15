Более 180 тыс. итальянских компаний могут обанкротиться из-за роста цен на энергоносители

Около 184 тысяч компаний Италии могут обанкротиться из-за роста цен на энергоносители, говорится в докладе итальянской ассоциации кооперативов Confcooperative и института социально-экономических исследований Censis.

Отмечается, что в этих компаниях занято почти 1,4 миллиона человек, на фирмы приходится почти 11% добавленной стоимости производственной системы.

По словам специалистов, рост цен и дальнейший кризис может привести к сокращению ВВП страны на 3% в текущем году.

Ранее торговым сетям Испании, Италии и Германии пришлось установить квоты для покупателей. Теперь в одни руки отпускают не более пяти пачек макарон. В Германии - три, и два килограмма муки. Как говорят американские производители, настоящее подорожание еще впереди.

