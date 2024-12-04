Более 150 тысяч сирийцев бежали из Алеппо за неделю

Свыше 150 тысяч сирийцев были перемещены из-за боевых действий в провинции Алеппо за неделю. Об этом заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Сирии Гонсало Варгас в социальной сети X.

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В публикации говорится, что число сирийцев, вынужденных бежать из-за боевых действий в Алеппо и вокруг, быстро увеличивается и продолжит расти. Других подробностей не приводится.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН отметил, что наступление вооруженных группировок в Сирии на западе провинции Алеппо связано с ослаблением ливанского движения «Хезболла», которое сегодня находится не в лучшем состоянии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
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