Более 100 тысяч человек в мире излечились от коронавируса

Отмечается, что около 60 тысяч случаев выздоровления зафиксированы в провинции Хубэй в Китае, где и произошла впервые вспышка инфекции. Далее идет Иран, где выздоровели более 8 тысяч человек, и Италия, где излечились более 7 тысяч человек.

В настоящее время в мире известно о регистрации свыше 372 тысяч случаев заражения, из них 16 381 закончился летальным исходом. Больше всего смертей зафиксировано в Италии (6 077 человек), провинции Хубэй (3 152 человека), Испании (более 2,2 тысяч человек).



