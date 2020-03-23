Более 100 тысяч человек в мире излечились от коронавируса
Более 100 тысяч человек выздоровели после заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что около 60 тысяч случаев выздоровления зафиксированы в провинции Хубэй в Китае, где и произошла впервые вспышка инфекции. Далее идет Иран, где выздоровели более 8 тысяч человек, и Италия, где излечились более 7 тысяч человек.
В настоящее время в мире известно о регистрации свыше 372 тысяч случаев заражения, из них 16 381 закончился летальным исходом. Больше всего смертей зафиксировано в Италии (6 077 человек), провинции Хубэй (3 152 человека), Испании (более 2,2 тысяч человек).
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