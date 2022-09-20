Более 100 тысяч человек посетили Винздор во время прощания с Елизаветой II
Около 100 тысяч человек посетили город Виндзор в Великобритании на фоне похорон Елизаветы II и процессии с ее гробом, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным полиции, в обеспечении безопасности участвовали две тысячи сотрудников правоохранительных органов и 28 групп полицейских со всей Великобритании. На церемонии государственных похорон в Вестминстерском аббатстве присутствовали более 500 мировых лидеров и других представителей из 200 стран и территорий, в том числе церемонию посетили президенты, главы правительств и члены королевских семей.
Как сообщалось ранее, поведение американского лидера Джо Байдена на похоронах королевы Елизаветы II возмутило пользователей интернета.
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