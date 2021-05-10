Французские военные обратились к Макрону с предупреждением

Военные во Франции поддержали генералов в запасе, которые заявили о распаде страны. Письмо опубликовали в издании Valeurs actuelles. Под ним уже подписались более 40 тысяч человек.

Французские военные подчеркнули, что власти относятся к ним как к мятежникам, хотя они просто являются патриотами своей страны, сообщила Газета.ру. «Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь вашим приказам о ведении войны», — следует из письма.

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Военнослужащие заявили, что во Франции наблюдается насилие и разобщенность, а ненависть к стране и ее истории становится нормой, передает РЕН ТВ. «Во Франции назревает гражданская война, и вы это прекрасно знаете», — отметили военные.

Ранее 20 генералов в запасе написали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором предупредили о возможном вмешательстве в дела страны, писали «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВоенныеФранцияЭммануэль Макрон
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