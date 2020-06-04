Более 100 правоохранителей пострадали в ходе протестов в США

В США в ходе акций протеста по стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора США Уильяма Бара.

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По его словам, 22 человека госпитализированы, в основном с тяжелыми травмами головы. Барр отметил, что в числе пострадавших также федеральные агенты.

Массовые беспорядки охватили США неделю назад - акции протеста начались на следующий день после того, как полицейский задушил Флойда во время задержания, несмотря на его повторения о том, что он не может дышать.

Накануне сообщалось, что помимо арестованного бывшего полицейского Дерека Чавена, который непосредственно давил коленом на шею Флойду, будут задержаны еще три экс-полицейских, причастных к произошедшему.


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ФОТО: РИА Новости
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