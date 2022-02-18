Более 100 машин столкнулись на одном из шоссе в США
Сразу несколько аварий произошли на одной из трасс в американском штате Иллинойс. По данным местной полиции, из-за снежных заносов и пурги в общей сложности в ДТП попали более 100 транспортных средств. В связи со сложной обстановкой автомагистраль, связывающая Иллинойс с соседним штатом Висконсин, пришлось временно перекрыть.
Полиция предупреждает, что автомагистраль I-39 будет закрыта примерно на 12 часов. Ранее местные дорожные службы предупреждали, что снегопад и метель могут вызвать серьёзные проблемы с видимостью на дорогах и усложнят трафик.
Сейчас в районе ЧП раннее утро и температура воздуха колеблется у отметки минус 8 градусов по Цельсию. Полиция организует для водителей пункты обогрева и занимается их безопасным сопровождением туда.
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