Более 100 машин столкнулись на одном из шоссе в США

Полиция предупреждает, что автомагистраль I-39 будет закрыта примерно на 12 часов. Ранее местные дорожные службы предупреждали, что снегопад и метель могут вызвать серьёзные проблемы с видимостью на дорогах и усложнят трафик.

Сейчас в районе ЧП раннее утро и температура воздуха колеблется у отметки минус 8 градусов по Цельсию. Полиция организует для водителей пункты обогрева и занимается их безопасным сопровождением туда.