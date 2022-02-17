Армейский грузовик и фура столкнулись в Брянской области
Авария армейского грузовика и фуры произошла в Брянской области в нескольких километрах от границы с Белоруссией. ДТП произошло на 213-ом километре трассы А-240 перед поворотом на населенный пункт Злынка. Кадры последствий ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.
В ролике видно, что после столкновения многотонные грузовики вылетели в кюветы с разных сторон шоссе. Слева виден закамуфлированный военный «КамАЗ» с разбитой кабиной. Справа в нескольких десятках метров от проезжей части, в сугробе видна желтая кабина фургона, рядом с которой стоит ещё один разбитый грузовик цвета хаки. Техника получила сильные повреждения. Часть груза, который перевозила фура, оказалась рассыпанной по проезжей части.
Очевидцы сообщили, что в аварии пострадали двое военных, их отправили в центральную районную больницу города Новозыбков. Как сообщил «Газете.Ru» сотрудник медучреждения, погибших в результате ДТП не было. Один пострадавший был осмотрен врачами и отправлен на амбулаторное лечение. Второй госпитализирован в тяжелом состоянии, уточнили в больнице.
Официальной информации о причинах аварии пока нет.
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