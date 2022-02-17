Армейский грузовик и фура столкнулись в Брянской области

Авария армейского грузовика и фуры произошла в Брянской области в нескольких километрах от границы с Белоруссией. ДТП произошло на 213-ом километре трассы А-240 перед поворотом на населенный пункт Злынка. Кадры последствий ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

В ролике видно, что после столкновения многотонные грузовики вылетели в кюветы с разных сторон шоссе. Слева виден закамуфлированный военный «КамАЗ» с разбитой кабиной. Справа в нескольких десятках метров от проезжей части, в сугробе видна желтая кабина фургона, рядом с которой стоит ещё один разбитый грузовик цвета хаки. Техника получила сильные повреждения. Часть груза, который перевозила фура, оказалась рассыпанной по проезжей части.