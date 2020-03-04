Все школы и университеты в Италии закроют из-за коронавируса

Все учебные заведения в стране закроют свои двери в четверг, 5 марта. Карантин будет длиться минимум до 15 марта. При этом в регионах Ломбардия и Венето, где больше всего заболевших, школы и университеты закрылись еще в конце февраля.

По состоянию на 4 марта в Италии зафиксировано 2502 случая заражения, погибли 79 человек.

Большая часть летальных исходов приходится на Ломбардию – 55 человек. 88% заражений пришлись на регионы Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Италия, Иран и Южная Корея в настоящее время удерживают лидерство по скорости распространения коронавируса.

