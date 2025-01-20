Бойцы Росгвардии уничтожили противотанковый комплекс ВСУ в Курской области

Сотрудники Росгвардии ликвидировали противотанковый ракетный комплекс украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Брянской области сбили четыре украинских беспилотника

Отмечается, что замаскированный и приведенный к бою комплекс был обнаружен в ходе наблюдения за позициями военнослужащих ВСУ.

Орудие и укрытие украинских военных уничтожил оператор беспилотника.

Ранее российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем и Крымом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияРосгвардия

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