Бойцы Росгвардии уничтожили противотанковый комплекс ВСУ в Курской области
20 января 202509:45
Сотрудники Росгвардии ликвидировали противотанковый ракетный комплекс украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что замаскированный и приведенный к бою комплекс был обнаружен в ходе наблюдения за позициями военнослужащих ВСУ.
Орудие и укрытие украинских военных уничтожил оператор беспилотника.
Ранее российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем и Крымом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru