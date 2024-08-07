В Мариуполе обнаружен схрон с секретными документами минобороны Украины
Схрон с оружием и секретной документацией украинского министерства обороны обнаружили в Мариуполе. Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.
Тайник был найден в результате оперативно-боевых мероприятий. По данным ФСБ, украинские войска заготовили его при окружении Мариуполя и планировали в дальнейшем эвакуировать.
Правоохранители обнаружили в схроне в том числе девять гранат ВОГ производства Польши, 11 ручных гранат иностранного производства, патроны для стрелкового оружия. Вооружение изъято. Секретную документацию Киева доставили для изучения в УФСБ по ДНР.
Ранее в Авдеевке нашли схрон с зарубежным вооружением и боеприпасами, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru