В Мариуполе обнаружен схрон с секретными документами минобороны Украины

Схрон с оружием и секретной документацией украинского министерства обороны обнаружили в Мариуполе. Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Тайник был найден в результате оперативно-боевых мероприятий. По данным ФСБ, украинские войска заготовили его при окружении Мариуполя и планировали в дальнейшем эвакуировать.

Правоохранители обнаружили в схроне в том числе девять гранат ВОГ производства Польши, 11 ручных гранат иностранного производства, патроны для стрелкового оружия. Вооружение изъято. Секретную документацию Киева доставили для изучения в УФСБ по ДНР.

Ранее в Авдеевке нашли схрон с зарубежным вооружением и боеприпасами, напоминает 360.ru.

