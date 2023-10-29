Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильскую пехоту на границе с Ливаном

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» в воскресенье атаковали подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе границы с Ливаном, пишет РИА Новости.

Армия Израиля заявила об ударе по военному объекту «Хезболлах» в Ливане

Отмечается, что бойцы «Хезболлы» обнаружили подразделение израильской пехоты в районе Аль-Маликия и обстреляли его. В движении заявили, что несколько солдат ЦАХАЛ получили ранения.

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась после начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

Госдепартамент США 28 октября рекомендовал американцам немедленно покинуть территорию Ливана. Ведомство не стало гарантировать защиту тем, кто решит остаться в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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