Армия Израиля заявила об ударе по военному объекту «Хезболлах» в Ливане
28 октября 202308:52
Армия обороны Израиля нанесла удар по военному объекту организации «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Ночью ... истребитель ЦАХАЛА нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлах"», — отмечается в сообщении.
Израильские военные предприняли атаку в ответ на запуск ракет по Израилю 27 октября.
Накануне «Хезболлах» заявляла об ударах по объектам ЦАХАЛ и контрольно-пропускным постам у границы с Ливаном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru