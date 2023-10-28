Армия Израиля заявила об ударе по военному объекту «Хезболлах» в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удар по военному объекту организации «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном

«Ночью ... истребитель ЦАХАЛА нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлах"», — отмечается в сообщении.

Израильские военные предприняли атаку в ответ на запуск ракет по Израилю 27 октября.

Накануне «Хезболлах» заявляла об ударах по объектам ЦАХАЛ и контрольно-пропускным постам у границы с Ливаном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры