Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» атаковали израильские войска на границе с Ливаном на фоне эскалации в секторе Газа, передает агентство Al Wataniya.
По информации СМИ, шиитские бойцы выпустили противотанковые ракеты по пяти позициям израильской армии. Наибольший урон нанесен командному пункту в Садехе.
В «Хезболла» заявили, что при атаке уничтожено техническое оборудование израильской армии. Поражены казармы в Зераите и Мискаваме.
О потерях среди израильского контингента не сообщается. У нападавших никто не пострадал.
Силы противовоздушной обороны Израиля накануне сбили ракету класса «земля - воздух», запущенную с территории Ливана, передает «Радиоточка НСН».
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