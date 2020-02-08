В Антарктике установлен температурный рекорд

В Антарктике зафиксировали рекорд температуры. Она поднялась до +18,3 градуса Цельсия. Показатели зарегистрированы в четверг, 6 февраля. Оценку температурному явлению дали во Всемирной метеорологической организации (ВМО). Ученые заверили, что столь высокая температура не характерна даже для летнего периода.

«Антарктида — в числе регионов планеты, нагревающихся быстрее остальных. Мы много говорим об Арктике, но эта часть Антарктического полуострова тоже нагревается очень быстро. За последние 50 лет температура там увеличилась почти на 3 градуса Цельсия», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ВМО Клэр Нуллис.