В Антарктике установлен температурный рекорд
В Антарктике зафиксировали рекорд температуры. Она поднялась до +18,3 градуса Цельсия. Показатели зарегистрированы в четверг, 6 февраля. Оценку температурному явлению дали во Всемирной метеорологической организации (ВМО). Ученые заверили, что столь высокая температура не характерна даже для летнего периода.
«Антарктида — в числе регионов планеты, нагревающихся быстрее остальных. Мы много говорим об Арктике, но эта часть Антарктического полуострова тоже нагревается очень быстро. За последние 50 лет температура там увеличилась почти на 3 градуса Цельсия», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ВМО Клэр Нуллис.
Эксперты ВМО выяснят, как рост температуры может быть связан с таким явлением, как «фён», — сухим теплым ветром, который быстро нагревает воздух из-за перепадов давления. Фён характерен для Альп.
Отмечается, что по данным ВМО, площадь ледяного покрова в Антарктике с 1979 года по 2017 год ежегодно сокращается в шесть раз. В основном лед начинает таять снизу, соприкасаясь с нагревающимся океаном.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в эфире НСН признал необратимость климатических изменений. Климатолог считают, что изменения станут закономерным результатом деятельности человека на планете: парниковый эффект и отсутствие контроля за выполнением Парижского соглашения по климату, как считают специалисты, медленно, но верно двигают мир к глобальной катастрофе.
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