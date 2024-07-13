Богатейший человек Азии устроил сыну свадьбу за 600 миллионов долларов
В Индии проходит одна из самых дорогих свадеб в истории человечества. Брак заключили младший сын богатейшего человека Индии —Мукеша Амбани (123,7 миллиарда долларов по версии Forbes, 11 место в мире) — 29-летний Анант Амбани и дочь фармацевтического магната Радхика Мерчант. Торжества, которые длятся уже пять месяцев, обошлись в 600 миллионов долларов, сообщает The Guardian.
Хотя предсвадебные церемонии в различных вариациях начались еще в марте, до самой процедуры бракосочетания молодожены добрались только сейчас.
В марте на первую предсвадебную церемонию пришло 1,2 тысячи гостей, в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, дочь бывшего президента США Иванка Трамп, бывший глава Microsoft Билл Гейтс, создатель Meta (признана экстремистской и запрещенной в России) Марк Цукерберг и другие. Тогда же там выступила певица Рианна, получившая за концерт 6 миллионов долларов.
В мае прошло следующее предсвадебное мероприятие — круиз по Средиземному морю на 800 гостей. Он обошелся в 150 миллионов долларов. Во время трехдневного круиза выступали Кэти Перри, Pitbull и The Backstreet Boys. Из-за шумного празднества на борту жители итальянских городов Генуя и Портофино вызывали полицию.
На прошлой неделе состоялся традиционный предсвадебный вечер — сангит. На нем выступал Джастин Бибер, которому за это заплатили 10 миллионов долларов.
На саму свадьбу пришел недавно вернувшийся из Москвы премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также экс-премьеры Великобритании Тони Блэр и Борис Джонсон, Дэвид и Виктория Бэкхем, актер и профессиональный рестлер Джон Сина, гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер, болливудский актер Шахрух Хан, индийская певица Приянка Чопра, Ким и Хлоя Кардашьян.
Ранее стало известно, что в ближайшие месяцы сыграть свадьбу в России станет на 30-50% дороже по сравнению с летом прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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