В День семьи, любви и верности хотели бы сыграть свадьбу 50% россиянок

Почти половина россиян хотели сделать предложение своим возлюбленным в День семьи, любви и верности. Почти такое же количество женщин (50%) были бы рады свадьбе в этот день. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование бренда SOKOLOV.

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Так или иначе этот праздник отмечают 76% опрошенных. Праздничный ужин готовят 25% респондентов, 14% идут на совместную семейную прогулку, а 13% преподносят близким людям в этот день ромашки, которые являются символом праздника.

Также почти половина россиян (49%) задумывались о том, чтобы сделать предложение руки и сердца своей второй половине в этот день, а 42% хотели бы сыграть символичную свадьбу. При этом 8% опрошенных уже поженились в этот день. Среди женщин 50% были бы рады свадьбе именно в День семьи, любви и верности, а 20% не уверены, что хотели бы связывать помолвку и этот праздник.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в День семьи, любви и верности в центрах долголетия с годовщиной свадьбы поздравили более 80 пар. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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