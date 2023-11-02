Боевое крыло ХАМАС сообщило об уничтожении шести танков Израиля

В ХАМАС уточнили, что танки уничтожены в ходе атаки на северо-западе города Газа. Также уничтожено два бронетранспортера.

По утверждению представителя группировки, убиты и ранены несколько военнослужащих ЦАХАЛ.

Представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари 2 ноября заявил о завершении окружения Газы, сообщает «Радиоточка НСН».

