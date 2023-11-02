Боевое крыло ХАМАС сообщило об уничтожении шести танков Израиля

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило об уничтожении в секторе Газа шести танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает телеканал Al Jazeera.

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В ХАМАС уточнили, что танки уничтожены в ходе атаки на северо-западе города Газа. Также уничтожено два бронетранспортера.

По утверждению представителя группировки, убиты и ранены несколько военнослужащих ЦАХАЛ.

Представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари 2 ноября заявил о завершении окружения Газы, сообщает «Радиоточка НСН».

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