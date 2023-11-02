Боевое крыло ХАМАС сообщило об уничтожении шести танков Израиля
2 ноября 202322:59
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило об уничтожении в секторе Газа шести танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает телеканал Al Jazeera.
В ХАМАС уточнили, что танки уничтожены в ходе атаки на северо-западе города Газа. Также уничтожено два бронетранспортера.
По утверждению представителя группировки, убиты и ранены несколько военнослужащих ЦАХАЛ.
Представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари 2 ноября заявил о завершении окружения Газы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru