Боевики сбили еще один вертолет сирийских ВВС
В сирийской провинции Алеппо боевики уничтожили еще один вертолет правительственной армии. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что вертолет был сбит ракетой класса «земля-воздух». Судьба экипажа, а также модель вертолета, пока не известны.
В начале недели боевики сбили в провинции Идлиб вертолет Ми-17 Инцидент произошёл неподалеку от Найраба. Позже террористы распространили видеозапись, на которой запечатлены останки пилота.
Отметим, что в Идлибе в последнее время обострилась ситуация: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности ударить по сирийской армии.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН заявил, что время для деэскалации конфликта в регионе прошло.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News