Боевики сбили еще один вертолет сирийских ВВС

В начале недели боевики сбили в провинции Идлиб вертолет Ми-17 Инцидент произошёл неподалеку от Найраба. Позже террористы распространили видеозапись, на которой запечатлены останки пилота.

Отметим, что в Идлибе в последнее время обострилась ситуация: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности ударить по сирийской армии.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН заявил, что время для деэскалации конфликта в регионе прошло.

