Боевики ХАМАС освободили двух гражданок США
Палестинское движение ХАМАС в своем Telegram-канале заявило об освобождении двух гражданок Соединенных Штатов.
Отмечается, что боевики освободили их по «гуманитарным соображениям». Конкретная причина не указана.
В ХАМАС уточнили, что освобождены мать и дочь.
В пятницу посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что ХАМАС готов отпустить заложников. После предоставления анклаву гуманитарной помощи можно начать переговоры, сказал дипломат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о числе россиян в заложниках у ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru