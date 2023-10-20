Боевики ХАМАС освободили двух гражданок США

Палестинское движение ХАМАС в своем Telegram-канале заявило об освобождении двух гражданок Соединенных Штатов.

В Тель-Авиве накрыли столы для будущих освобожденных из сектора Газа заложников

Отмечается, что боевики освободили их по «гуманитарным соображениям». Конкретная причина не указана.

В ХАМАС уточнили, что освобождены мать и дочь.

В пятницу посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что ХАМАС готов отпустить заложников. После предоставления анклаву гуманитарной помощи можно начать переговоры, сказал дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о числе россиян в заложниках у ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:СШАСектор ГазаХамас

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