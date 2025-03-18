Боец ВСУ получил 16 лет за терроризм в Курской области

Судом установлено, что Батерев вторгся на территорию Суджанского района Курской области в сентябре 2024 года. Он оборудовал наблюдательно-огневые позиции в лесопосадках, минировал местность, терроризировал и запугивал местных жителей, а также препятствовал их эвакуации.

Впоследствии Батерев дезертировал, попытавшись заселиться в пустующий дом, где его и обнаружили российские военные.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к 21 году лишения свободы командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Голишевского за то, что он приказал атаковать беспилотниками Горловку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

