Боец СВО десять дней притворялся мертвым, чтобы выйти из окружения под Курском

Военнослужащий Вооруженных сил России из Кемеровской области с позывным Кузбасс в зоне спецоперации России на Украине десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области, сообщил телеканал RT.

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По словам военного, она остался в окружении один — рядом были погибшие в бою сослуживцы, слышалась украинская речь. Доброволец отметил, что у него не было возможности незаметно покинуть территорию, он вынужден был «слиться с землей и не шевелиться».

По словам военного, сам он также получил травму головы.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ВСУ с начала проведения спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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