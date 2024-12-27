Боец СВО десять дней притворялся мертвым, чтобы выйти из окружения под Курском

По словам военного, она остался в окружении один — рядом были погибшие в бою сослуживцы, слышалась украинская речь. Доброволец отметил, что у него не было возможности незаметно покинуть территорию, он вынужден был «слиться с землей и не шевелиться».

По словам военного, сам он также получил травму головы.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ВСУ с начала проведения спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

