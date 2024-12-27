Боец СВО десять дней притворялся мертвым, чтобы выйти из окружения под Курском
Военнослужащий Вооруженных сил России из Кемеровской области с позывным Кузбасс в зоне спецоперации России на Украине десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области, сообщил телеканал RT.
По словам военного, она остался в окружении один — рядом были погибшие в бою сослуживцы, слышалась украинская речь. Доброволец отметил, что у него не было возможности незаметно покинуть территорию, он вынужден был «слиться с землей и не шевелиться».
По словам военного, сам он также получил травму головы.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ВСУ с начала проведения спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru