Путин: В 2024 году ВС РФ освободили 189 населенных пунктов

Российская армия в 2024 году в ходе спецоперации освободила 189 населённых пунктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Минобороны: ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Выступая на коллегии Минобороны России, он указал, что российские военнослужащие «самоотверженно и стойко сражаются на передовой».

Ранее в Минобороны заявили, что армия России освободила населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в Донецкой народной республике, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Минобороны РФВооруженные Силы РФСпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры