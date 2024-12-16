Путин: В 2024 году ВС РФ освободили 189 населенных пунктов
16 декабря 202413:35
Российская армия в 2024 году в ходе спецоперации освободила 189 населённых пунктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии Минобороны России, он указал, что российские военнослужащие «самоотверженно и стойко сражаются на передовой».
Ранее в Минобороны заявили, что армия России освободила населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в Донецкой народной республике, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru