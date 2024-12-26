Боец самообороны пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Отмечается, что мужчина получил открытую рану ноги, его отправили в городскую больницу №2 областного центра. Повреждения получили крыша, кабина, остекление и кузов автомобиля.

Кроме того, украинский дрон уничтожил транспортное средство в населенном пункте Муром (Шебекинский округ, Белгородская область). Водитель не пострадал, так как в последний момент покинул автомобиль.

Ранее пять беспилотников ВСУ были сбиты над тремя российскими регионами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

