ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над тремя регионами

Пять беспилотников ВСУ сбили над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

Три дрона ликвидировали в Волгоградской области, по одному – в Воронежской и Белгородской областях.

Ранее средства ПВО уничтожили 59 украинских БПЛА над пятью областями и водами Азовского моря, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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