ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над тремя регионами
26 декабря 202407:57
Пять беспилотников ВСУ сбили над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.
Три дрона ликвидировали в Волгоградской области, по одному – в Воронежской и Белгородской областях.
Ранее средства ПВО уничтожили 59 украинских БПЛА над пятью областями и водами Азовского моря, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над тремя регионами
- В Подмосковье загорелся ТЦ «Кузьмич»
- В Сирии 14 силовиков погибли в засаде в Тартусе
- Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты в РФ
- «Оборонлогистика»: На борту Ursa Major нашли пробоину 50 на 50 см
- Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал 1 млн просмотров
- Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Украине
- СМИ: В Госдуме предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа
- СМИ: В Гусь-Хрустальном автомобиль врезался в здание военкомата, водитель поджег авто
- Трамп назвал плюсы включения Канады в состав США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru