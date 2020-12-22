Глава ОСК прокомментировал санкции США
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назвала санкции "неудобствами", к которым в компании уже привыкли. Об этом рассказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в эфире телеканала "Россия-1", передает ТАСС.
Рахманов отметил, что за шесть лет работы в корпорации было введено множество ограничений, в том числе "секторальные европейские" и "специальные американские". По словам гендиректора, он работал в режиме санкций с первого дня, и уже привык к такому формату.
Глава ОСК напомнил, что в этот раз в список была добавлена старейшая верфь, принадлежащая корпорации, а в остальном в списке ограничений нет "ничего нового".
В понедельник 21 декабря Минторгом США был опубликован перечень организаций из РФ и КНР, которые, по мнению США, работают совместно с ВС. Компании, попавшие в список, не смогут приобретать определенные товары и технологии в США.
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