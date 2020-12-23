В корпорации «ВСМПО Ависма» отреагировали на американские санкции

Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назвала санкции «неудобствами», к которым в компании уже привыкли. Об этом рассказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в эфире телеканала «Россия-1».

21 декабря Минторгом США был опубликован перечень организаций из РФ и КНР, которые, по мнению США, работают совместно с ВС. Компании, попавшие в список, не смогут приобретать определенные товары и технологии в США.

