В корпорации «ВСМПО Ависма» отреагировали на американские санкции
Новые санкции Минторга США не окажут влияния на производственный процесс российской корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
«В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на "ВСМПО-Ависма" в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», - сообщили в компании. Там отметили, что ограничительные меры не повлияют на производственный процесс.
Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назвала санкции «неудобствами», к которым в компании уже привыкли. Об этом рассказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в эфире телеканала «Россия-1».
21 декабря Минторгом США был опубликован перечень организаций из РФ и КНР, которые, по мнению США, работают совместно с ВС. Компании, попавшие в список, не смогут приобретать определенные товары и технологии в США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru