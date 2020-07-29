Boeing прекратит производство легендарного «горбатого» авиалайнера

В компании Boeing заявили о приостановке производства легендарного «горбатого» авиалайнера Boeing 747. Как сообщается на сайте компании, это должно произойти в 2022 году «в свете текущей динамики и перспектив рынка».

По оценкам банка Credit Suisse за прошлый месяц, 91% Boeing 747 сейчас не летают. Также приземлены и 97% их европейских аналогов A380.

Напомним, первый полет Boeing 747 состоялся в 1969 году, с 1970 года он поступил в эксплуатацию. В общей сложности было произведено более полутора тысяч самолетов различных модификаций.