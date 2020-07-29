Boeing прекратит производство легендарного «горбатого» авиалайнера
В компании Boeing заявили о приостановке производства легендарного «горбатого» авиалайнера Boeing 747. Как сообщается на сайте компании, это должно произойти в 2022 году «в свете текущей динамики и перспектив рынка».
По оценкам банка Credit Suisse за прошлый месяц, 91% Boeing 747 сейчас не летают. Также приземлены и 97% их европейских аналогов A380.
Напомним, первый полет Boeing 747 состоялся в 1969 году, с 1970 года он поступил в эксплуатацию. В общей сложности было произведено более полутора тысяч самолетов различных модификаций.
Между тем, в январе НСН писала, что американские СМИ распространили внутреннюю переписку сотрудников компании Boeing, в которой содержатся резкие замечания по поводу модели 737 Max. Из этих сообщений становится понятно, что в Boeing знали о проблемах лайнера. В частности, один из сотрудников компании писал, что этот самолет разработан «клоунами под надзором обезьян». Также выяснилось, что Boeing пыталась избежать дорогостоящего обучения пилотов на тренажерах для 737 MAX.
Эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО), первый вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов заявил в эфире НСН, что первые проблемы линейки 737 были заложены ещё на этапе проектирования основного самолета в 1967 году. Так, крупные двигатели были вынесены вперед, что нарушало баланс самолета.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
829 тыс.+5 475 / сут.
Умерли
13 673+169 / сут.
Выздоровели
620 тыс.+8 116 / сут.
- Путин: Ситуация с COVID-19 может «качнуться в любую сторону»
- Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
- Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19
- Россия обсуждает возобновление авиасообщения с Кубой
- ФСБ задержала в Петербурге сторонников ИГ, планировавших убивать силовиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru