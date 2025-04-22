«Трамп был тронут!»: Сафронов признался, что подаренный Путиным портрет написал он

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что портрет Трампа. переданный американскому лидеру от имени президента России Владимира Путина, был написан Сафроновым. По данным телеканала, картина изображает Трампа с поднятым кулаком, следами крови на лице и фоном в виде американского флага и Статуи Свободы. Сюжет отсылает к покушению, совершенному в Пенсильвании во время предвыборного выступления 13 июля 2024 года. Сафронов подтвердил, что является автором портрета Трампа.

«Ко мне много раз обращались разные телеканалы с просьбой объяснить, кто написал портрет Трампа, который был передан нашим президентом через помощника американского лидера. Я не озвучивал это, пока ко мне не обратилось ведущий американский телеканал, который получил информацию из Белого дома о том, что автором является Никас Сафронов. Теперь я в праве сказать, что автором действительно был я. Я писал этот портрет не как официальный портрет, а как мировой исторический момент, когда было покушение на Трампа. Он с раненым ухом все-таки поднимает руку вверх. Я собрал образ, на котором и памятник свободы, держащий факел, и Нью-Йорк, и флаг, и кепка, которую я не стал переворачивать. Мне было очень приятно и лестно узнать, что Трампу очень понравился портрет, что он был очень тронут. Я написал более 50 президентов, но это были официальные портреты. Пожалуй, такой исторический портрет я пишу впервые. Мне приятно, что я являюсь частью истории, которая происходит сегодня. Я думаю, что этот портрет найдет свое место в американском музее или администрации. Я рад, что это помогает сближать наши народы через искусство», - рассказал художник.

Ранее Сафронов в эфире НСН назвал портрет президента США Дональда Трампа, написанный художницей Сарой Бордман, худшим вариантом социалистического реализма.

