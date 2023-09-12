Bloomberg: Воложа не исключат из санкций ЕС в ближайшие полгода

По информации агентства, миллиардер останется под санкциями на протяжении следующих шести месяцев.

Волож попал под санкции ЕС летом прошлого года. В декабре бизнесмен объявил об уходе из «Яндекса».

В августе 2023 года представители миллиардера распространили его заявление, где он выразил несогласие со спецоперацией на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

