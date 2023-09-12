Bloomberg: Воложа не исключат из санкций ЕС в ближайшие полгода

Евросоюз в ближайшее время не исключит сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционных списков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации агентства, миллиардер останется под санкциями на протяжении следующих шести месяцев.

Волож попал под санкции ЕС летом прошлого года. В декабре бизнесмен объявил об уходе из «Яндекса».

В августе 2023 года представители миллиардера распространили его заявление, где он выразил несогласие со спецоперацией на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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