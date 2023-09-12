Bloomberg: Воложа не исключат из санкций ЕС в ближайшие полгода
12 сентября 202321:59
Евросоюз в ближайшее время не исключит сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционных списков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, миллиардер останется под санкциями на протяжении следующих шести месяцев.
Волож попал под санкции ЕС летом прошлого года. В декабре бизнесмен объявил об уходе из «Яндекса».
В августе 2023 года представители миллиардера распространили его заявление, где он выразил несогласие со спецоперацией на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru