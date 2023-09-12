Путин пожелал здоровья осудившему спецоперацию Воложу
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме пожелал здоровья одному из основателей «Яндекса» Аркадию Воложу, который покинул Россию и обосновался в Израиле.
Напомним, Волож в августе 2023 года осудил спецоперацию России на Украине и заявил об окончательном уходе из компании.
Путин отметил, что слова Воложа никого «не задевают», и пояснил, что тот вынужден делать подобные заявления, поскольку живет в Израиле. «Он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране. Чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой исключить его из санкционных списков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru