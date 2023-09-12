Путин пожелал здоровья осудившему спецоперацию Воложу

Напомним, Волож в августе 2023 года осудил спецоперацию России на Украине и заявил об окончательном уходе из компании.

Путин отметил, что слова Воложа никого «не задевают», и пояснил, что тот вынужден делать подобные заявления, поскольку живет в Израиле. «Он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране. Чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой исключить его из санкционных списков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

