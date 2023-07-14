Bloomberg: в ЕС возникли разногласия из-за замороженных активов РФ

По информации агентства, представители исполнительной власти Евросоюза возразили главе ЕЦБ Кристин Лагард, которая высказала предположение, что действия в отношении заблокированных активов РФ могут угрожать финансовой стабильности ЕС. Из-за этого Брюссель может сдвинуть сроки принятия решения об использовании замороженных активов.

Агентство сообщило, что главы финансовых ведомств стран «Большой семерки» обсудят вопрос о прибыли от активов РФ 16 июля.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз заморозил 207 миллиардов евро суверенных активов России. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает «Радиоточка НСН».

